سقوط مفاجئ لمانشستر يونايتد في الدوري الأوروبي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 28 نوفمبر 2019

سقط اليوم مانشستر يونايتد امام نظيره استانا بنتيجة ٢/١ في إطار منافسات الدوري الاوروبي الجولة الخامسة ، من المجموعة الثانية عشر والاخيرة .



وافتتح الشياطين الحمر الهدف الاول مبكرا في الدقيقة العاشرة عن طريق قائد الفريق اليوم "لينجارد" ، ليعادل فريق استانا نتيجة اللقاء في الشوط الثاني في الدقيقة ٥٥ عن طريقه لاعبه "شومكو" ، ليسجل استانا الهدف الثاني والاخير في المباراة عن طريق اللاعب روكافينا في الدقيقة ٦٢ لتنتهي المباراة ٢/١ لصالح استانا والحصول علي اول ثلاث نقاط في البطولة

ويحتل مانشستر يونايتد صدارة المجموعة برصيد ١٠ نقاط ، بينما يحتل أستانا المركز الرابع والاخير في المجموعة برصيد ٣ نقاط .