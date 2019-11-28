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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر سقوط مفاجئ لمانشستر يونايتد في الدوري الأوروبي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 28 نوفمبر 2019
سقط اليوم مانشستر يونايتد امام نظيره استانا بنتيجة ٢/١ في إطار منافسات الدوري الاوروبي الجولة الخامسة ، من المجموعة الثانية عشر والاخيرة .
وافتتح الشياطين الحمر الهدف الاول مبكرا في الدقيقة العاشرة عن طريق قائد الفريق اليوم "لينجارد" ، ليعادل فريق استانا نتيجة اللقاء في الشوط الثاني في الدقيقة ٥٥ عن طريقه لاعبه "شومكو" ، ليسجل استانا الهدف الثاني والاخير في المباراة عن طريق اللاعب روكافينا في الدقيقة ٦٢ لتنتهي المباراة ٢/١ لصالح استانا والحصول علي اول ثلاث نقاط في البطولة
ويحتل مانشستر يونايتد صدارة المجموعة برصيد ١٠ نقاط ، بينما يحتل أستانا المركز الرابع والاخير في المجموعة برصيد ٣ نقاط .
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