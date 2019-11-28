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جدة - عمرو شويل الاهلى والنجم الساحلى .. أبناء التتش يظهرون بالقميص الأسود لأول مرة

يستعد الأهلي لمواجهة النجم الساحلي التونسي في التاسعة مساء غدا الجمعة في افتتاح دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، في مباراة صعبة على الفريق الأحمر باعتبار أن جوهرة الساحل من الفرق أصحاب الخبرات الإفريقية الكبيرة، ويجيد اللعب على أرضه ووسط جماهيره، وهو ما يصعب مهمة أبناء التتش في مواصلة قطار الانتصارات المحلية والقارية.

مباراة الأهلي والنجم الساحلي تشهد ظهور أبناء التتش بالقميص الأسود "الزي البديل" لأول مرة منذ تصميمه بداية الموسم الحالي، لاسيما وأنه لم يسبق للأحمر أن خاض أي مباراة رسمية بالقميص البديل سواء الأسود "القميص البديل الأول" أو الفيروزي "القميص البديل الثاني"، حيث يظهر الأهلي لألو مرة باللون الأسود بعد تغييره زيه البديل من اللون الأزرق إلى اللون الأسود.

الاهلى والنجم الساحلى .. 22 لاعبا في قائمة فايلر



وضمت قائمة الأهلي في رحلة تونس 22 لاعبا وهم:

حراسة المرمى: محمد الشناوي -شريف إكرامي - علي لطفي.

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خط الدفاع: أحمد فتحي - محمد هاني - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم- وأيمن أشرف - علي معلول - محمود وحيد.

خط الوسط: حسام عاشور- وعمرو السولية -أليو ديانج -ووليد سليمان - أحمد الشيخ - محمد مجدي أفشة - جونيور أجايي - رمضان صبحي- جيرالدو - حسين الشحات.

خط الهجوم: مروان محسن - وليد أزارو.