شكرا لقرائتكم الاسماعيلي يختتم تدريباته الليله استعدادا للقاء الاتحاد السكندري... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل مران الإسماعيلي بدأ بمحاضرة تحفيزية طالب خلالها المدير الفنى الصربي ميودراج يسيتش لاعبيه بضرورة استمرار الانتصارات على كافة البطولات بعد الصعود لدور الـ8 ببطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال اثر الإنتصار على فريق الجزيرة الإماراتي بأربعة أهداف نظيفة بمجموع المباراتين. Advertisements شهد مران الإسماعيلي تدريبات بدنية خفيفة خشية تعرض اللاعبين للارهاق فى ظل ضيق الوقت بين اللقاءات ، و حرص الجهاز الفنى على إقامة مجموعة من الجمل الفنية والتكتيكية من شأنها زيادة الفاعلية التهديفية للفريق. واختتم المران بتقسيمة حماسية بمشاركة كافة اللاعبين والتى تم إيقافها عدة مرات لمنحهم التعليمات الفنية.

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