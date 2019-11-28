شكرا لقرائتكم أحمد سارى يعتذر رسميا عن الاستمرار في تدريب دمنهور... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تقدم أحمد سارى المدير الفنى لفريق دمنهور بإعتذار رسمى لمجلس إدارة ناديه مفضلا الإكتفاء بالفترة التى قضاها مع الفريق فى دورى القسم الثانى .

كان دمنهور قد تلقى هزيمة ثقيلة اليوم على ملعبه أمام غزل المحلة بثلاثية نظيفة أدت لتوقف رصيده عند 11 نقطة وتراجع ترتيبه للمركز الثالث بالمجموعة .

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وشهدت مباريات المجموعة الثالثة تحقيق فريق غزل المحلة أغلى ثلاث نقاط له خارج ملعبه بالفوز على متصدر المجموعة دمنهور بثلاثة أهداف مقابل للاشئ ليدخل الفلاحين سباق المنافسة على الصعود بعدما رفعوا رصيدهم إلى 11 نقطة بينما توقف رصيد أبناء البحيرة عند 11 نقطة ، وفى مدينة المحلة واصل بلدية المحلة انتصاراته تحت القيادة الفنية لرضا عبد العال واستطاعوا الفوز على الأوليمبى بهدف مقابل للاشئ .

كان الرجاء المطروحى قد فاز بالأمس على الحمام بأربعة أهداف مقابل ثلاثة ليعتلى صدارة الترتيب برصيد 12 نقطة مناصفة مع فاركو الذى وقع فى فخ التعادل السلبى اليوم على ملعبه أمام دكرنس .