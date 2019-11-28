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شكرا لقرائتكم 12 مليون سنويا.. الخليج 365 يكشف تفاصيل ضم الأهلى لكهربا 4 مواسم ونصف... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الأهلى ينهى صفقة كهربا لمدة 4 سنوات ونصفأنهي مسئولي النادي الأهلي، صفقة انتقال محمود عبد المنعم كهربا لاعب افيس البرتغالي والزمالك السابق، لمدة 4 سنوات ونصف ، تبدأ في يناير القادم ، بعد الاتفاق علي كافة البنود بين الطرفين .
اتفق مسئولو الاهلي مع النادي البرتغالي علي دفع 250 ألف دولار قيمة الشرط الجزائي في عقد كهربا مع النادي ، علي أن يحصل كهربا 12 مليون جنيه خالصة الضرائب في الموسم الواحد مع المارد الأحمر ، ليكون ضمن الفئة الأولي في الاهلي .
كان تواجد كهربا ، برفقة مؤمن زكريا لاعب الأهلى فى أحد صالات الجيم، مع حسين عبد الدايم مدرب أحمال القلعة الحمراء السابق.
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