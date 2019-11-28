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لأهلي يعقد محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين مساء اليوم في تونس...

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جدة - عمرو شويل يعقد الجهاز الفني لفريق الأهلي يعقد محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين مساء اليوم الخميس داخل مقر إقامة الفريق في العاصمة التونسية ، وتشهد المحاضرة مراجعة النقاط الفنية الخاصة بمباراة النجم الساحلي وعرض مجموعة من اللقطات المجمعة للفريق المنافس، بعد رصد نقاط القوة والضعف في صفوفه طوال الأيام الماضية.

 

وكان الجهاز الفني قد قام بإعداد فيديو مجمع يضم أبرز اللقطات الخاصة بآخر خمس مباريات للفريق التونسي، التي كان آخرها مواجهة فريق اتحاد بن قردان وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

 

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ويلتقي الأهلي مع نظيره النجم الساحلي التونسي في التاسعة مساء غدٍ الجمعة على استاد رادس في الجولة الأولى من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

 

ويتواجد الأهلي على رأس المجموعة الثانية التي تضم أندية النجم الساحلي والهلال السوداني وبلاتينيوم الزيمبابوي.

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