تعادل سلبي بين الجيش والانتاج في الدوري المصري

اسماء السيد - تعادل الانتاج الحربي مع مضيفه طلائع الجيش سلبا الخميس ضمن مباريات الجولة السادسة للدوري المصري في كرة القدم.
تبادل الفريقان السيطرة والاستحواذ لكن الاداء تميز بالبطء الشديد وسوء التمرير فغابت الفاعلية الهجومية على المرميين وانحصر اللعب في وسط الملعب اغلب فترات المباراة.
وأكمل الانتاج الحربي المباراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 68 عقب طرد مدافعه احمد مجدي لتعمده لمس الكرة بيده وهي في طريقها الى المرمى واحتسب الحكم ركلة جزاء لطلائع الجيش انبرى لها البديل ناصر منسى وسددها لكن حارس الانتاج عامر عامر تصدى لها.
ورفع الانتاج الحربي رصيده الى 7 نقاط ارتقى بها الى المركز التاسع ورفع طلائع الجيش رصيده الى 4 نقاط صعد بها الى المركز الخامس عشر.
ملخص مباراة طلائع الجيش و الانتاج الحربى:
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