الاهلي ينهي صفقة كهربا لمدة 4 سنوات ونصف.. وسوبر كورة يكشف تفاصيل العقد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنهي مسئولو النادي الاهلي ، صفقة انتقال محمود عبد المنعم كهربا لاعب افيس البرتغالي والزمالك السابق ، لمدة 4 سنوات ونصف ، تبدأ في يناير القادم ، بعد الاتفاق علي كافة البنود بين الطرفين .
وكان تواجد كهربا ، برفقة مؤمن زكريا لاعب الأهلى فى أحد صالات الجيم، مع حسين عبد الدايم مدرب أحمال القلعة الحمراء السابق.
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