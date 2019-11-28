شكرا لقرائتكم خبر عن الاهلي ينهي صفقة كهربا لمدة 4 سنوات ونصف.. وسوبر كورة يكشف تفاصيل العقد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنهي مسئولو النادي الاهلي ، صفقة انتقال محمود عبد المنعم كهربا لاعب افيس البرتغالي والزمالك السابق ، لمدة 4 سنوات ونصف ، تبدأ في يناير القادم ، بعد الاتفاق علي كافة البنود بين الطرفين .

وكان تواجد كهربا ، برفقة مؤمن زكريا لاعب الأهلى فى أحد صالات الجيم، مع حسين عبد الدايم مدرب أحمال القلعة الحمراء السابق.

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