شكرا لقرائتكم خبر عن طارق يحيي مباراة الانتاج الحربي غريبة الأطوار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف طارق يحيي المدير الفني لفريق طلائع الجيش عن رضاه عن التعادل مع الإنتاج الحربي في مباراة اليوم ضمن مباريات الأسبوع الـ 6 للدوري، والتي انتهت بالتعادل سلبيا.

وقال طارق يحي في تصريحات لقناة " أون سبورت " : مباراة اليوم كانت غريبة الأطوار،أضعنا العديد من الفرص في الشوط الأول وأهدرنا ركلة جزاء في الشوط الثاني بالإضافة الي النقص العددي لفريق الإنتاج نتيجة طرد أحمد مجدي في ركلة الجزاء، ورغم هذا لم نستغل ظروف المباراة في تحقيق الفوز".

اختتم المدير الفني لفريق طلائع الجيش تصريحاته، مؤكدا أن الفترة المقبلة ستشهد ارتفاع في المستوي بعد تأقلم اللاعبين علي فكر الجهاز الفني خاصة أن الجهاز تولي المهمة منذ 15 يوما فقط.