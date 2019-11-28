شكرا لقرائتكم خبر عن المقصورة بـ850 جنيها.. سوبر كورة يكشف أسعار تذاكر مباراة الزمالك ومازيمبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد نادي مازيمبي الكونغولي طرح تذاكر مباراته ضد الزمالك والمقرر اقامتها في افتتاحية مشوار الفريقين بدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا غداً على الجماهير في الثالثة عصر الجمعة.

ويلتقي مازيمبي ضد الزمالك في تمام الساعة الثالثة عصر يوم السبت على أرض وبين جمهور الفريق الكونغولي في افتتاحية مشوار الفريقين بالمجموعة الأولى في دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

مازيمبي ضد الزمالك

ووفقاً للموقع الرسمي لنادي مازيمبي ضد الزمالك فإن تذاكر المباراة سيتم طرحها في مكانين مختلفين بمدينة لوبومباشي على أن يكون أسعارها كالتالي..