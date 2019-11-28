- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن أتلتيكو مدريد يعلن عن عودة الفتي الذهبي أمام برشلونة والان مع التفاصيل
الخميس 28 نوفمبر 2019
يواجه اتلتيكو مدريد نظيره برشلونة متصدر الليجا الاسبانية بالشراكة مع الغريم التقليدي ريال مدريد ، في إطار منافسات بطولة الليجا الاسبانية يوم الأحد القادم .
وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية أن البرتغالي جواو فيلكس نجم أتلتيكو مدريد، تعافى بشكل كامل من الإصابة بالتواء في الكاحل، كما أنه استعاد لياقته البدنية لخوض مباراة كاملة.
واوضحت الصحيفة ان كتيبة المدرب دييجو سيميوني تحتاج بشدة إلى جهود النجم البرتغالي، لأن الفريق يعاني هجوميًا بعد إصابة دييجو كوستا.
جدير بالذكر ان النجم البرتغالي العائد من الاصابة قد حصل مؤخرًا على جائزة الفتي الذهبي، كأفضل لاعب في العالم تحت 21 عامًا.
كانت هذه تفاصيل خبر أتلتيكو مدريد يعلن عن عودة الفتي الذهبي أمام برشلونة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.