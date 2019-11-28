أتلتيكو مدريد يعلن عن عودة الفتي الذهبي أمام برشلونة 

الخميس 28 نوفمبر 2019

يواجه اتلتيكو مدريد نظيره برشلونة متصدر الليجا الاسبانية بالشراكة مع الغريم التقليدي ريال مدريد ، في إطار منافسات بطولة الليجا الاسبانية يوم الأحد القادم .

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وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية أن البرتغالي جواو فيلكس نجم أتلتيكو مدريد، تعافى بشكل كامل من الإصابة بالتواء في الكاحل، كما أنه استعاد لياقته البدنية لخوض مباراة كاملة.

واوضحت الصحيفة ان كتيبة المدرب دييجو سيميوني تحتاج بشدة إلى جهود النجم البرتغالي، لأن الفريق يعاني هجوميًا بعد إصابة دييجو كوستا.

جدير بالذكر ان النجم البرتغالي العائد من الاصابة قد حصل مؤخرًا على جائزة الفتي الذهبي، كأفضل لاعب في العالم تحت 21 عامًا.