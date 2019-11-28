شكرا لقرائتكم خبر عن روما تعلن عن تشكيلة نارية في مباراة مصيرية في الدوري الاوروبي والان مع التفاصيل

الخميس 28 نوفمبر 2019 يواجه اليوم روما نظيره اسطنبول باشاك شهير ضمن منافسات الدوري الاوربي ، الجولة الخامسة من المجموعة السابعة ، في مباراة مصيرية من المجموعة .

ويحتل روما المركز الثاني في المجموعة برصيد ٥ نقاط ، بينما يحتل فريق اسطنبول باشاك شهير صدارة المجموعة برصيد ٧نقاط ، ويأتي في المركز الثالث بوروسيا مونشنجلادباخ بنفس عدد نقاط روما ب٥ نقاط ويأتي في المركز الرابع وولفسبيرجر ٤ نقاط . ويدخل فريق العاصمة الايطالي روما المباراة بالتشكيل التالي :. Advertisements حراسة المرمي :لوبيز خط الدفاع : مانشيني-سمولينج-سانتون-كولاروف خط الوسط: ديوارا-وترود-زانيلو-بلجريني-كوليفرت خط الهجوم : دزيكو

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