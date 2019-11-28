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شكرا لقرائتكم خبر عن رقم قياسي جديد لحكيم زياش والان مع التفاصيل
الخميس 28 نوفمبر 2019
يقدم المغربي حكيم زياش موسم استثنائي مع فريقه الهولندي اياكس امستردام في بطولة الدوري ودوري ابطال اوروبا ، حيث يعد النجم الابرز في الفريق بعد رحيل كلا من دي يونج الي برشلونة ودي ليخت الي اليوفي .
وانفجر زياش هذا الموسم مع اياكس في بطولة دوري ابطال اوروبا ، حيث سجل ٧ اهداف مع الفريق وصنع ١٤ هدف ليكون افضل صانع العاب في اوروبا حاليا .
وقاد زياش اياكس هذا الموسم في العديد من المباريات الهامة للفريق حيث قاد اياكس لصدارة جدول ترتيب الدوري الهولندي بفارق ٦ نقاط عن الوصيف ، وسجل وقاد اياكس امام تشيلسي وفالنسيا في منافسات دوري ابطال اوروبا .
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