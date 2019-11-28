شكرا لقرائتكم خبر عن الغائبون عن مواجهة الأهلي والنجم يؤدون مرانهم اليوم على ملعب التتش والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الغائبون عن لقاء النجم الساحلي التونسي، المقرر إقامته، غدًا الجمعة، ضمن منافسات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا، والمتواجدون في مصر، مرانهم اليوم، الخميس، على ملعب التتش، استعدادا للمرحلة المقبلة التي تشهد مواجهات حاسمة في الدوري وكأس مصر، والبطولة الأفريقية.
وشارك في المران صلاح محسن وعمار حمدي وحسين السيد، كما أدى صالح جمعة جلسة في الجيم تحت إشراف طارق عبدالعزيز، إخصائي التأهيل بالنادي، ثم استكمل مرانه داخل ملعب التتش.
وقرر الجهاز الفني للفريق منح اللاعبين الغائبين عن مباراة الغد راحة غدًا الجمعة من التدريبات، على أن يستأنفوا مرانهم ظهر السبت المقبل.
كما يستكمل اللاعبون المصابون برنامجهم العلاجي يوم السبت أيضا بعد الحصول على راحة اليوم بالتنسيق مع الجهاز الطبي.
ويخوض الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي مباراة النجم الساحلي مساء غد الجمعة على استاد رادس بتونس في إطار الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.
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