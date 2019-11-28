شكرا لقرائتكم خبر عن «ميتشو» يحفز لاعبي الزمالك لتحقيق الفوز على مازيمبي بدوري أبطال أفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد الصربي ميتشو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، للاعبيه أهمية تحقيق الفوز على فريق مازيمبي الكونغولي في إطار مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وحرص «ميتشو»، في بداية المران الأول للزمالك بالكونغو الديمقراطية، عقب وصول البعثة في وقت سابق، اليوم، على تحفيز اللاعبين، حيث تحدث بحماس شديد عن أهمية المباراة.

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وقسم ميتشو اللاعبين إلى ثنائيات للتدريب على مهارات الاستلام والتسلم للكرة، وذلك خلال مران الفريق بمدينة لوبومباشي الكونغولية التي تستضيف المباراة في تمام الساعة الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة بعد غد السبت.

وواصل طارق حامد، لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بالزمالك، البرنامج التأهيلي الذي يخضع له، وذلك تحت إشراف الدكتور محمد أسامة، طبيب الفريق، ولم يشارك اللاعب في التدريبات الجماعية للفريق اليوم في الكونغو.

وكان نجم كرة القدم الزامبي السابق كالوشا بواليا، قد حرص على الترحيب ببعثة نادي الزمالك بفندق إقامة الفريق في الكونغو، حيث التقى مع الصربي ميتشو وحمادة أنور، عضو مجلس إدارة النادي، رئيس البعثة، نظرا لتصادف وجوده بنفس الفندق بمدينة لوبومباشي الكونغولية لحضور احتفال نادي مازيمبي بمناسبة مرور 80 عاما على تأسيسه.