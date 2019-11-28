شكرا لقرائتكم خبر عن لويس إنريكى: أبواب المنتخب الإسبانى مفتوحة للجميع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف لويس إنريكى، العائد لتدريب المنتخب الإسبانى مرة أخرى، عن رأيه فى مشاركة سيرجيو راموس، قائد ريال مدريد، فى أولمبياد طوكيو 2020، وقال إنريكى «راموس لم يحسم أى شىء، الألعاب الأولمبية ستكون بعد اليورو، دعوه يقدم أداءً رائعًا معنا وسنرى».

كانت تقارير صحفية إسبانية أشارت إلى أن راموس يرغب فى المشاركة مع الأولمبى الإسبانى فى طوكيو رغبة منه فى التتويج بميدالية أولمبية.

وعما إذا كان قد تابع أنسو فاتى، موهبة برشلونة، قال إنريكى: «بالطبع تابعته. كيف لا وهو يلعب للبرسا، نعرف إمكانياته ويجب أن يمر بمرحلة بطيئة لكى ينضج، أعرف دانى أولمو جناح دينامو زغرب جيدًا فهو تدرب معى من قبل فى وقت ما، ويعجبنى كثيرًا».

وتابع «هناك لاعبون لم يكونوا معى وضمهم روبرت مورينو. قد يعتقد البعض أنهم لن يأتوا معى مرة أخرى لكن الأمر ليس كذلك، وأوصى الجميع بأن يركزوا على أن يكونوا أفضل.. وكل الأبواب مفتوحة»، وكشف إنريكى فى ختام تصريحاته بأنه تلقى عرضًا من نادٍ أجنبى، لكنه اعتذر.

من ناحية أخرى، اتهم لويس إنريكى، مساعده السابق، ومدرب «لاروخا» السابق، روبرت مورينو بأنه «لم يكن وفيا» معه حين أراد الاستمرار فى منصبه، وقال إنريكى الذى اضطر لمغادرة منصبه كمدرب بسبب مرض ابنته الراحلة بالسرطان إنه يشعر بـ«سعادة غامرة» و«متشوق للغاية» لخوض نهائيات أمم أوروبا العام المقبل، والتى تأهلت لها إسبانيا على يد مورينو. وأوضح «الخلاف حدث بيننا يوم 12 سبتمبر الماضى، اليوم الوحيد الذى التقينا فيه وكان فى منزلى، أخبرنى أنه يود الاستمرار فى منصبه حتى نهاية الأمم الأوروبية وكان طموحًا، اعتبرت ذلك عدم وفاء، فأنا لم أكن لأفعل مثله مطلقًا، واستبعدت عودته ليكون مدربًا مساعدًا لى، أتفهم قراره لكنى لا أتقاسمه معه، قلت له إننى لا أعتبره مساعدًا لى مستقبلا وإننى أتحلى بالقوة الكافية للعودة لكرة القدم».

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وتابع «انتهى اللقاء بيننا بشكل ودى، وقمت بالاتصال بعدها بباقى الجهاز الفنى للمنتخب وأخبرتهم بما حدث لكى لا يشوه أحد كلامى، وبعد ذلك لم أعرض نفسى مطلقًا على الاتحاد، رغم أن روبياليس ومولينا أكدا لى أن باب المنتخب مفتوح لى. لم أقم مطلقا بالتواصل مع أطراف ثالثة ليتحدثوا باسمى».

وأضاف «بعدها اتصلوا بى واجتمعنا فى ساراجوسا، وأخبرتهما أن القرار يعود إليهما وأنهما معفيان من أى التزام تجاهى، رغم شعورى بالفخر لما آلت إليه الأمور فى النهاية، لكنى أيضا لا أحب أن أرى أحدا يعانى أو يضطر لإعطاء تفسيرات».

وامتدح إنريكى رئيس الاتحاد والمدير الرياضى «القيم ضرورية للغاية أثناء المناصب، لكنى أقول إن روبياليس ومولينا دائما ما كانا مخلصين وصريحين معى، وكنت أقول ذلك حتى وأنا بعيد عن منصبى كمدرب للمنتخب».

وتابع «فى الحياة المواقف تمنحك الفرصة لمقابلة أشخاص وترى من هو صديقك ومن لا، ومن الناحية المهنية ليس لدى أى شىء لأنتقد مورينو فهو مدرب جيد للغاية، لكنه قال كلمات وفعل أشياء أخرى مختلفة، وأنا لست الشخص الجيد فى القصة لكننى لست السيئ، والتحمل مع شخص غير عادل لعدم ارتكاب فوضى سيكون خاطئًا للغاية».

وأوضح: «لم أتحدث مع اللاعبين، ومنفتح لاستقبال الاتصالات، وحاولت الاتصال بمساعدى خيسوس كاساس لكننى اتصلت بخيسوس نافاس بالخطأ، تخيلوا الموقف لقد اعتذرت له، الجهاز الفنى سيظل كما هو، ولن تكون هناك الكثير من التغييرات، خيسوس كاساس الذى كان المدرب الثالث، سيصبح المدرب الثانى، هذا العام لم يكن جيدا بالنسبة لى، أريد أن أنساه وأن أنظر للمستقبل، أريد أن أظهر للمسؤولين أن الثقة التى وضعوها فىّ هى فى محلها من خلال العمل».

وتم تعيين المدرب السابق لبرشلونة مدربا للمنتخب فى ولايته الأولى فى 9 يوليو 2018 بعد رحيل فرناندو هيرو من منصبه عقب توديع مونديال روسيا، حيث تم تقديمه فى الأسبوع التالى مباشرة، وبدأ مهمته بالانتصار (٢-١) على إنجلترا فى دورى الأمم. وبعد عام تقريبا اضطر إنريكى لمغادرة معسكر إسبانيا على وجه السرعة «لأسباب عائلية قهرية» قبل مواجهة مالطا فى تصفيات اليورو فى مارس 2019.

وبعدها تم الإعلان عن تولى مورينو للمهمة مؤقتا، قبل أن يُعلَن فى 19 يونيو الماضى عن رحيل إنريكى عن منصبه وتولى مورينو للمهمة بشكل رسمى، لكن رئيس الاتحاد شدد وقتها على أن إنريكى بإمكانه العودة وقتما شاء «لقد أبلغته أن باب المنتخب سيظل مفتوحا دائما أمامه، وسنواصل الوقوف إلى جانبه».