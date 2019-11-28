شكرا لقرائتكم خبر عن سارى يكيل المديح لـ«رونالدو وديبالا».. وبيانيتش: نستحق التتويج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أشاد ماوريسيو سارى، المدير الفنى ليوفنتوس، بنجمه الأرجنتينى باولو ديبالا، الذى أحرز هدفًا رائعًا، قاد فريقه للفوز على ضيفه أتلتيكو مدريد بهدف نظيف، فى الجولة الخامسة من مرحلة المجموعات بدورى الأبطال الأوروبى.

وقال سارى، خلال تصريحات أبرزتها صحيفة «لاجازيتا ديللو سبورت» الإيطالية: «لقد لعبنا مباراة رائعة هذه المرة، أعتقد أن الفريق أدى بشكل جيد، ديبالا بطل، لاعب من طراز عالمى يعيش فترة إيجابية، وبالتالى فهو يصنع الفارق».

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وأضاف: «انخفاض مستوانا فى الدقائق الأخيرة يرجع إلى ما قدمناه من مجهود خلال الشوط الأول، لكننا فى النهاية حصلنا على المركز الأول بالمجموعة، بمسيرة مميزة، دورى أبطال أوروبا يمنحنا دوافع كبيرة». وعن لاعبه كريستيانو رونالدو، قال سارى، «لا أعرف إذا كان يعانى من ألم فى ركبته بعد، لا يزال يتعين علىّ التحدث معه، لكن فى كل الأحوال، لقد بدا لى فى حالة جيدة، وقدم لنا يد العون فى التغطية الدفاعية، فى نهاية المباراة».

من جانبه، شدد ميراليم بيانيتش، لاعب وسط يوفنتوس، على أن فريقه يستحق التتويج بلقب دورى أبطال أوروبا، قال بيانيتش، «كان بإمكاننا التعادل، لكننا لم نرغب فى خسارة هذه النقاط، أردنا الفوز، وفعلنا ذلك ضد فريق صعب دائمًا».

وأضاف: «نحن سعداء بتحقيق أول أهدافنا لهذا الموسم، وهو الحصول على المركز الأول فى مجموعتنا بدورى الأبطال، الآن لا يوجد وقت للاسترخاء، لأن فى الدورى هناك خصم يقوم بعمل جيد مثلنا». وتابع الدولى البوسنى: «جودة اللاعبين كبيرة فى يوفنتوس، أتمنى أن نستمر فى التحسن، وليس لدىّ شك فى أننا سنتحسن أكثر».

وختم بقوله: «هذا الفريق لديه العقلية الصحيحة، ودورى أبطال أوروبا كان دائمًا هدفنا الأساسى، أتمنى أن نعود به إلى منزلنا، لأن يوفنتوس يستحق الفوز به».