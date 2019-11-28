شكرا لقرائتكم خبر عن أحكام سريعة وتوقعات غير صائبة.. الثعلب الصربى يسقط.. وقليل الخبرة السويسرى يبدع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - دائماً ما تحكم جماهير الكرة المصرية على المدربين الأجانب مع قدومهم حسب سيرتهم الذاتية السابقة فقط، دون وضع فى الاعتبار عدة معايير قد ترجح كفة المدرب الذى لا يملك تاريخاً كبيراً وقد تعرقل من مسيرة آخر صاحب إنجازات كبيرة سابقة.

جماهير وعشاق الزمالك أبدوا سعادة كبيرة بقدوم الصربى ميتشو لتدريب فريق الكرة بالنادى، ولقبته بـ«الثعلب»، نظراً لما حققه من نتائج مميزة فى قيادة عدد كبير من أندية القارة الإفريقية، فى حين أن أنصار النادى الأهلى قد أبدوا غضبهم العارم من قرار إدارة النادى تعيين السويسرى فايلر مديراً فنياً للفريق، احتجاجاً منهم على عدم امتلاكه سيرة ذاتية قوية تليق بفريقهم.

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ولكن تأتى الرياح بما لا تشتهى السفن، فبعد الغضب العارم الذى اجتاح مواقع التواصل الاجتماعى من قبل أنصار الأهلى من قرار التعاقد مع فايلر، بات عشاق النادى الأحمر يتغنون باسم مديرهم الفنى بعد سلسلة من الانتصارات المتتالية والتغييرات الكبيرة التى طرأت على طريقة أداء اللاعبين والمستوى الفنى المميز الذى يقدمه أبناء التتش.

ربما سيكون حكماً سريعاً إن أكدنا على نجاح فايلر مع الأهلى، إلا أن البدايات القوية دائماً ما تؤشر إلى إنجازات قادمة، فايلر خاض مع الأهلى 7 مباريات منذ توليه المهمة، حقق الانتصار خلالها بالعلامة الكاملة، فكانت البداية بفوز خارجى على حساب كانو سبورت الغينى الاستوائى بثنائية نظيفة قبل أن يعود المارد الأحمر للفوز برباعية فى الإسكندرية، ثم الظفر بلقب السوبر المحلى فى القمة على حساب الزمالك بنتيجة 3/2، كما اعتلى الأهلى قمة ترتيب الدورى الممتاز بأربعة انتصارات مدوية ومستحقة بأداء فنى استحق الإشادة والثناء، وذلك على حساب سموحة بهدف نظيف ثم الإنتاج الحربى برباعية وأسوان بخماسية نظيفة، وأخيراً الفوز على الجونة بأربعة أهداف دون رد، ليقود فايلر الشياطين الحُمر لأقوى خط هجومى من حيث عدد الأهداف فى بداية مشوار الفريق بالدورى منذ فترة ولاية البرتغالى مانويل جوزيه.

كذلك الأمر فى الحكم على الصربى ميتشو فى قيادته للزمالك، فلن نجزم بفشله فى قيادة الفريق الأبيض، إلا أن التعثر فى أكثر من مناسبة بات أمرًا مقلقًا لأنصار ميت عقبة على مستقبل الفريق فى ولاية الصربى، حيث جاء أداء الفريق فى ولايته بمثابة الصدمة لأنصار النادى والذين كانوا يتوقعون صولات وجولات لثعلب إفريقيا فى قيادة الفريق.

تولى ميتشو قيادة الزمالك فى 12 مباراة، خسر فى 3 وفاز فى 8 وتعادل فى واحدة، واستهل رحلته مع الزمالك بـ3 انتصارات على حساب كل من الاتحاد والمقاصة وبيراميدز ليحصد الفريق الأبيض لقب كأس مصر، قبل أن يتعثر بعدها فى مواجهة السوبر أمام الأهلى ويخسر اللقب، وعلى المستوى الإفريقى قاد الصربى الزمالك فى 3 مباريات فاز فى الأولى على ديكاها الصومالى بسداسية ثم تخطى عقبة جينراسيون السنغالى بخسارة فى السنغال بهدفين مقابل هدف والفوز بهدف فى القاهرة، أما فى الدورى ففقد الزمالك مع ميتشو 5 نقاط بتعادل مخيب أمام إف سى مصر، الوجه الحديث على الكرة المصرية، ثم الخسارة بهدفين أمام إنبى الذى كان متذيلاً جدول الترتيب منذ بدايته، فى حين حقق الفريق 3 انتصارات شاقة على حساب كل من المقاولون والاتحاد والمقاصة.