شكرا لقرائتكم خبر عن 54 «رباعية» للأهلى فى القرن الحالى.. و«3» منها فى ولاية فايلر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - برباعية نظيفة تمكن فريق الكرة بالنادى الأهلى من تحقيق فوز عريض على الجونة، هو الرابع له على التوالى فى مشواره بمسابقة الدورى المصرى الممتاز فى موسمها الجارى.

وحمل انتصار الأهلى برباعية الرقم 54 للفريق خلال مشواره بكافة البطولات والمسابقات المعتمدة من قبل الاتحاد الدولى لكرة القدم «فيفا» خلال الألفية الثالثة الحالية. ونسرد فى السطور التالية جميع المباريات التى فاز خلالها الأهلى بأربعة أهداف خلال مشواره فى القرن الحالى.

فى موسم 2001 حقق الأهلى الفوز على سكة حديد سوهاج بالدورى بنتيجة (4/3)، وفى موسم 2002 حصد الأهلى السوبر الإفريقى بالفوز على كايزرتشيفز الجنوب إفريقى بالقاهرة بنتيجة (4/1)، ثم رباعية نظيفة فى مرمى المصرية للاتصالات وكذلك فى شباك سوهاج بالدورى.

ويحقق الأهلى ثلاث رباعيات فى موسم 2003 وذلك فى شباك كل من البلدية والترسانة بالدورى، فضلاً عن رباعية فى طنطا بكأس مصر.

موسم 2004 يحقق الأهلى فوزًا على غزل المحلة بنتيجة (4/1) ثم على الترسانة بأربعة أهداف مقابل هدفين.

وفى موسم 2005 يحقق الأهلى الفوز على الاتحاد برباعية نظيفة بالدورى وكذلك على الزمالك فى القمة بنتيجة (4/2) ثم الفوز على الطيران بكأس مصر بنتيجة (4/0).

وموسم 2006 يحقق الأهلى أكثر من رباعية، جاءت على حساب كل من الإسماعيلى وأسمنت السويس وحرس الحدود بالدورى، ورباعية أخرى بمشواره الأفريقى على حساب رينسمنتو بطل غينيا الاستوائية.

وفى موسم 2007 ينتفض الأهلى بتحقيق 6 رباعيات، وذلك على حساب أشانتى كوتوكو الغانى بالقاهرة بدورى أبطال إفريقيا، والزمالك بنتيجة (4/3) بنهائى كأس مصر، وعلى حساب كل من الحرس والاتحاد السكندرى وبتروجت والجيش بالدورى الممتاز.

ويكتفى الأهلى برباعيتين فى موسم 2008 بالفوز على إنبى بنتيجة (4/3) والمقاولون العرب بنتيجة (4/1) بمنافسات الدورى.

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كذلك فى موسم 2009 يفوز برباعيتين على حساب كل من الترسانة وبتروجت بالدورى الممتاز.

وفى موسم 2010 يحقق رباعية وحيدة بالفوز على طلائع الجيش بنتيجة (4/2) بالدورى.

خلال موسمى 2011-2012 و2012 -2013 يحقق الأهلى عدة انتصارات بأربعة أهداف، ففاز على تشيلسى الغانى بنتيجة (4/1) بدورى أبطال إفريقيا وبنفس النتيجة على الجونة بالدورى الممتاز، ورباعية نظيفة فى شباك كيما أسوان بكأس مصر، والفوز على الزمالك فى قمة إفريقية بنتيجة (4/2).

فى موسم 2013 – 2014 يحقق الأهلى الفوز على المقاصة بنتيجة (4/1) بالدورى، وعلى المنيا (4/3) بكأس مصر، ورباعية نظيفة بالدورة الرباعية المحددة لبطل الدورى فى شباك بتروجت.

أما فى موسم 2014-2015 فيحقق الأهلى الرباعية فى مناسبتين، الأولى فى شباك دمنهور بنتيجة (4/2) والثانية فى مرمى طلائع الجيش (4/0) وذلك خلال مشواره بالدورى الممتاز.

موسم 2015 -2016 يشهد على رباعيتين نظيفتين للأهلى فى شباك كل من أسوان والحرس بالدورى.

وفى موسم 2017 يحقق الأهلى الفوز على النصر للتعدين بالدورى برباعية نظيفة وكذلك على حساب الداخلية بنتيجة (4/0)، ثم على حساب سموحة بنتيجة (4/2) ويعود للفوز على سموحة من جديد بنتيجة (4/0) ودجلة بنتيجة (4/1) فى منافسات كأس مصر.

فى موسم 2018 يحقق الأهلى 4 رباعيات، فيفوز على كل من إنبى والرجاء بنتيجة (4/1) بالدورى، ورباعية نظيفة فى شباك النصر بالمسابقة المحلية أيضاً وأخرى بشباك مونانا الجابونى.

وفى الموسم الماضى ينتصر الأهلى بأربعة أهداف على حساب كل من كمبالا سيتى الأوغندى (4/3) وحوريا الغينى (4/0) بدورى أبطال إفريقيا فى نسختها السابقة، وعلى حساب بتروجت فى لقاء الجولة الـ26 للدورى الممتاز، ليكمل انتصاره رقم 50 بالرباعية خلال الألفية الجارية.

وواصل الأهلى رباعياته بالفوز على اطلع برة 4/0 فى ذهاب تمهيدى دورى أبطال إفريقيا نسخة 2019-2020، قبل أن ينجح فايلر فى قيادة الفريق لثلاث رباعيات، فى شباك كل من كانو سبورت الغينى بدورى الأبطال، وكل من الإنتاج والجونة بالدورى الممتاز فى الموسم الجارى.

بقى أن نذكر أن الأهلى قد سجل رباعية فى مباراة واحدة ولم ينتصر وكان ذلك أمام الإسماعيلى بالدور الثانى لموسم 2001- 2002 وحسمها التعادل بنتيجة (4-4).