صدمة لزيدان نجم ريال مدريد يغيب أمام ألافيس

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 28 نوفمبر 2019

يستعد ريال مدريد لخوض مواجهة قوية أمام ألافيس في إطار مباريات الجولة الخامسة عشر من الدوري الإسباني



ويفقد نادي ريال مدريد الإسباني خدمات مدافعه الفرنسي رافائيل فاران في مباراة السبت المقبل أمام ديبورتيفو ألافيس ضمن منافسات الدوري الإسباني.

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وأوضحت الصحيفة ماركا الاسبانية أن فاران يعاني من كدمة قوية تلقاها في مباراة الفريق ضد باريس سان جيرمان الفرنسي في دوري أبطال أوروبا مساء الثلاثاء.

و شددت الصحيفة المقربة من ريال مدريد أن فاران سيكون خارج حسابات زيدان في المباراة لكي يمنحه الراحة والوقت لاسترداد عافيته.

وستقام مباراة ريال مدريد والأفيس ديبورتيفو يوم السبت المقبل الموافق 30 من الشهر الحالي نوفمبرفي تمام الساعة الثانية ظهرًا بتوقيت القاهرة والثالثة بتوقيت السعودية.