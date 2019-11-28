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صدمة لزيدان نجم ريال مدريد يغيب أمام ألافيس

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 28 نوفمبر 2019

يستعد ريال مدريد لخوض مواجهة قوية أمام ألافيس في إطار مباريات الجولة الخامسة عشر من

ويفقد نادي ريال مدريد الإسباني خدمات مدافعه الفرنسي رافائيل فاران في مباراة السبت المقبل أمام ديبورتيفو ألافيس ضمن منافسات الدوري الإسباني.

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وأوضحت الصحيفة ماركا الاسبانية أن فاران يعاني من كدمة قوية تلقاها في مباراة الفريق ضد باريس سان جيرمان الفرنسي في مساء الثلاثاء.

و شددت الصحيفة المقربة من ريال مدريد أن فاران سيكون خارج حسابات زيدان في المباراة لكي يمنحه الراحة والوقت لاسترداد عافيته.

وستقام مباراة ريال مدريد والأفيس ديبورتيفو يوم السبت المقبل الموافق 30 من الشهر الحالي نوفمبرفي تمام الساعة الثانية ظهرًا بتوقيت القاهرة والثالثة بتوقيت .

 

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