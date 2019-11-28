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حكيم زياش اكثر من صنع اهداف في اوروبا 

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محمد حسين 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 28 نوفمبر 2019

حكيم زياش اكثر من صنع اهداف في اوروبا 

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محمد حسين

يقدم المغربي حكيم زياش موسم استثنائي مع فريقه الهولندي اياكس امستردام في بطولة الدوري ودوري ابطال اوروبا ، حيث يعد النجم الابرز في الفريق بعد رحيل كلا من دي يونج الي ودي ليخت الي اليوفي .

وانفجر زياش هذا الموسم مع اياكس في بطولة دوري ابطال اوروبا ، حيث سجل ٧ اهداف مع الفريق وصنع ١٤ هدف ليكون افضل صانع العاب في اوروبا حاليا .

وقاد زياش اياكس هذا الموسم في العديد من المباريات الهامة للفريق حيث قاد اياكس لصدارة جدول ترتيب الدوري الهولندي بفارق ٦ نقاط عن الوصيف ، وسجل وقاد اياكس امام وفالنسيا في منافسات دوري ابطال اوروبا .  

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