حكيم زياش اكثر من صنع اهداف في اوروبا 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 28 نوفمبر 2019

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يقدم المغربي حكيم زياش موسم استثنائي مع فريقه الهولندي اياكس امستردام في بطولة الدوري ودوري ابطال اوروبا ، حيث يعد النجم الابرز في الفريق بعد رحيل كلا من دي يونج الي برشلونة ودي ليخت الي اليوفي .



وانفجر زياش هذا الموسم مع اياكس في بطولة دوري ابطال اوروبا ، حيث سجل ٧ اهداف مع الفريق وصنع ١٤ هدف ليكون افضل صانع العاب في اوروبا حاليا .

وقاد زياش اياكس هذا الموسم في العديد من المباريات الهامة للفريق حيث قاد اياكس لصدارة جدول ترتيب الدوري الهولندي بفارق ٦ نقاط عن الوصيف ، وسجل وقاد اياكس امام تشيلسي وفالنسيا في منافسات دوري ابطال اوروبا .