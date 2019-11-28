شكرا لقرائتكم خبر عن جوائز بأكثر من مليون ريال في ختام مسابقة الفاروق والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (النشر الالكتروني)

اختتمت مسابقة الفاروق التي نظمتها الهيئة العامة للترفيه بمبادرة من رئيس مجلس الإدارة المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، وشهد اليوم الختامي تسليم الجوائز للفائزين بالمراكز الأولى في المسابقة بفئاتها الثلاث «الفروسية - الرماية - السباحة»، بحضور المساعد التنفيذي لشؤون العمليات في الهيئة العامة للترفيه أحمد المحمادي.

يُذكر أن مجموع الجوائز للمسابقة وصل إلى مليون ريال تم تقسيمها على 60 فائزاً من الجنسين في الفئات الثلاث للمسابقة، وتهدف المسابقة إلى إحياء وصية الخليفة الراشد عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -: «علموا أولادكم الرماية والسباحة وركوب الخيل».

وحصل على المركز الأول في السباحة للرجال مصطفى محمد يوسف، وفي سباحة السيدات حصلت نوف العندس على المركز الأول، بينما في مسابقة الرماية حصل سلطان أحمد قشاش على المركز الأول ولدى السيدات حصلت شادن المرشود على المركز الأول، فيما شهدت منافسات الفروسية حصول فهد الغامدي على المركز الأول، وفي جانب مسابقة الفروسية لدى السيدات حققت مشاعل بنت سلطان المركز الأول.