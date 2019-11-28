305 ملايين يلاحقون الهلال على مواقع التواصل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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سجل الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أرقاما قياسية تاريخية ببطولة دوري أبطال آسيا لعام 2019 من خلال إحصاءات منصات وسائل التواصل الاجتماعي التي تابعت البطولة منذ انطلاقها في شهر مارس الماضي حتى المباراة النهائية في 24 نوفمبر الحالي، والتي جمعت الهلال السعودي واوراوا دايموند الياباني وشهدت تتويج الفريق السعودي باللقب للمرة الثالثة بتاريخه على استاد سايتاما بالعاصمة اليابانية طوكيو.

وقال رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم سلمان بن إبراهيم: بطولة دوري أبطال آسيا تمثل قمة طموحاتنا وتتيح للفرق واللاعبين الآسيويين فرصة للنجاح على الساحة العالمية، والنتائج التي تفخر بها فرقنا في كأس العالم للأندية تجسد الجودة والمكانة المتنامية لبطولاتنا، إلى جانب السد القطري، أتمنى أن يحقق الهلال أيضا الأفضل في كأس العالم للأندية في قطر الشهر المقبل.

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وأضاف «البطولة تشهد حراكا وتطويرا متسارعا فقد تم زيادة عدد الأندية المشاركة إلى 40 ناديا سعيا لأن تكون كرة القدم الآسيوية قريبة من الجميع، فهناك ثمانية اتحادات جديدة ستنضم للاتحادات الـ12 السابقة للمنافسة على البطولة ومقاعدها المحددة ابتداء من 2021 وهو ما يعني أن البطولة ستكون أقوى، وأن أندية جديدة ستتاح لها المنافسة، الأمر الذي سيعزز من تنامي انتشار اللعبة وما يتبعها من تأسيس قواعد احترافية تتلاءم ومعايير الاتحاد الآسيوي».

واختتم بقوله «نعمل سويا مع شركائنا في الاتحادات الأهلية ونستمع بشكل مستمر للأندية ولدينا من الكفاءات والخبرات داخل لجان وإدارات الاتحاد الآسيوي بجانب الرؤية الحديثة للتطوير، ما يجعل القارة تطمئن لمسيرتها الكروية».

أرقام دوري أبطال آسيا: