الإمارات تتحدى الصحوة العراقية في قمة خليجية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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تنطلق الجولة الثانية لكأس الخليج الرابعة والعشرين لكرة القدم بلقاءين، حيث يصطدم المنتخب الإماراتي لكرة القدم بنظيره العراقي، ويلتقي المنتخب القطري نظيره اليمني، حيث تتنافس الفرق الأربعة على حجز بطاقات التأهل للمربع الذهبي.

تغلب المعنويات العالية على قمة الإمارات والعراق، والرغبة في التأهل والاقتراب بشدة من العبور للمربع الذهبي، ومع الفوز الثمين الذي حققه كل من الفريقين في الجولة الأولى من مباريات المجموعة، ويراود الأمل كلا منهما لتحقيق الفوز الثاني على التوالي ووضع قدم على الأقل في المربع الذهبي للبطولة.

ويستطيع المنتخب الإماراتي الاقتراب بشدة من المربع الذهبي إذا حقق الفوز في مباراة اليوم، وقد تصبح فرصة المنتخبين متساوية مع أفضلية بسيطة على فرص منافسيهما في المجموعة إذا انتهت هذه المباراة بالتعادل، فيما سيحجز المنتخب العراقي بطاقة التأهل الأولى من هذه المجموعة إلى الدور قبل النهائي حال حقق الفوز غدا على الأبيض الإماراتي ليترك الصراع دائرا على البطاقة الثانية بين باقي فرق المجموعة، وربما بين المنتخبين الإماراتي والقطري فقط حال فاز الأخير على نظيره اليمني في المباراة الثانية بالمجموعة.