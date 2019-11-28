البصرة تعيد كأس الخليج للعراق بعد 40 عاما

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل سليمان الجابري - الدمام

اختيرت البصرة العراقية لاستضافة النسخة الـ25 من بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم «خليجي 25»، خلال إجماع رؤساء الاتحادات الخليجية وأمناء السر في فندق الشيراتون بالعاصمة القطرية الدوحة.

وقدمت العراق وحيدة ملفها لاستضافة البطولة للمرة الثانية بعد إقامة نسخة عام 1979 في بغداد، وكان مقررا أن تستضيف العراق خليجي 23، لكن تم سحبها بسبب الحظر المفروض على الكرة العراقية من قبل الاتحاد الدولي للعبة «فيفا»، لكن بعد فك الحظر أصبحت العراق جاهزة لاستضافة البطولة .

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وثمن رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم عبدالخالق مسعود، دور أعضاء اتحاد كأس الخليج العربي في عدم تقديم أي ملف استضافة آخر لإتاحة الفرصة أمام مدينة ‫البصرة‬، مقدما شكره باسم الشعب العراقي لجميع الدول الخليجية على مواقفها النبيلة والداعمة لملف ‫العراق‬ لاستضافة ‫خليجي 25‬.

وشدد على أن العراق يرحب بجميع الجماهير الخليجية التي ترغب بحضور منافسات البطولة بمدينة البصرة، والتي بإمكانها الدخول عبر الطيران أو البحر كما أشار، خاصة الجماهير الكويتية القريبة من الحدود العراقية والتي بإمكانها العبور عبر المنافذ البرية بين البلدين.

من جهته، أوضح جاسم الرميحي أمين عام اتحاد كأس الخليج العربي أن هناك معايير وشروطا يجب توافرها لأي ملف استضافة للبطولة، وذلك بدلا عن نظام التدوير المعمول به سابقا، مضيفا أنه حان الوقت لإقامة بطولة كأس الخليج في العراق بعد 40 عاما منذ آخر استضافة لها.

وشدد الرميحي على أنه تم قبول الملف العراقي لتنظيم خليجي 25 مبدئيا لكن الإعلان الرسمي سيكون عقب استيفاء كافة المعايير، وجميع الأعضاء ساندوا الملف، واستطرد قائلا: من حق أي دولة أن تتقدم بملف لاستضافة البطولة كبديل للعراق، وسيتم الإعلان عن ذلك لاحقا.