الأخضر يتقدم مركزين.. وتونس تتصدر عربيا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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تقدم المنتخب السعودي الأول لكرة القدم مركزين في تصنيف نوفمبر الصادر أمس عن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، واحتل المركز السادس آسيويا والـ67 عالميا في تصنيف فيفا الجديد لشهر نوفمبر، برصيد 1351 نقطة، مع العلم بأنه احتل المركز الـ69 عالميا في تصنيف شهر أكتوبر الماضي.

وجاء تقدم الأخضر في التصنيف الجديد بعد ظهوره المميز في التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023، حيث نجح في الفوز على حساب منتخب أوزبكستان وسط جماهيره بثلاثة أهداف مقابل هدفين، كما تعادل سلبيا أمام نظيره البارجواي.

وتصدر المنتخب التونسي ترتيب المنتخبات العربية، حيث احتل المركز الـ27 عالميا برصيد 1506 نقاط، وتقدم المنتخب السنغالي ترتيب المنتخبات الأفريقية حيث احتل المركز الـ20 عالميا برصيد 1555 نقطة، ثم المنتخب التونسي ثم المنتخب النيجيري ثم الجزائري ثم المغربي.

وتصدر المنتخب الياباني منتخبات آسيا، حيث احتل المركز الـ28 عالميا برصيد 1500 نقطة، وخلفه المنتخب الإيراني ثم الكوري الجنوبي، ثم أستراليا ثم قطر.

ترتيب المنتخبات عربيا

1 تونس

2 الجزائر

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3 المغرب

4 مصر

5 قطر

ترتيب المنتخبات عالميا

1 بلجيكا

2 فرنسا

3 البرازيل

4 إنجلترا

5 الأوروجواي