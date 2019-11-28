هل ينقذ أبطال آسيا الأخضر من الخروج خليجيا؟

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل سليمان الجابري - الدمام

هل ينقذ الهلال بطل آسيا المنتخب السعودي من الخروج المبكر من كأس الخليج الرابعة والعشرين؟

سؤال يتردد في الشارع الرياضي السعودي بعدما دقت ثلاثية المنتخب الكويتي ناقوس الخطر حول مستقبل المنتخب في البطولة التي تستضيفها قطر، وخلق حالة من الاضطراب وعدم الرضا في الشارع الرياضي السعودي.

وفيما يعول السعوديون كثيرا على مشاركة لاعبي الهلال أمام البحرين وعمان وتحقيق انتصارين متتاليين يضمنان بقاء المنتخب السعودي في دائرة المنافسة، طالت سهام النقد الفرنسي هيرفي رينارد مدرب المنتخب، الذي واجه الكثير من العثرات منذ توليه مهمة تدريب الأخضر قبل أشهر عدة، وأجمع عدد من النقاد على أنه لم يقدم حتى الآن هوية واضحة للأخضر تساعده على تجاوز التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023، والتي تعد الهدف الرئيس لمشاركة رينارد في بطولة الخليج لزيادة الانسجام بين اللاعبين.

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تعديل المسار

سيخوض الأخضر مواجهته الثانية في مجموعته غدا أمام نظيره المنتخب البحريني، والتي ينتظر أن يدخلها الأخضر بتشكيلته الأساسية بحثا عن النقاط الثلاث لضمان الاستمرار في المنافسة لخطف إحدى بطاقتي مجموعته، ومن المرجح أن يدخلها الفرنسي هيرفي رينارد بالقائمة الأساسية، والتي تشهد مشاركة لاعبي الهلال المنضمين في وقت متأخر لمعسكر الدوحة.

وبعيدا عن جميع الحسابات، لم يعد أمام المنتخب سوى خيار واحد فقط للبقاء في دائرة المنافسة، وهو الفوز على منتخبي البحرين وعمان وتعويض الخسارة الأولى.

10 أسباب لخسارة الأخضر

التشكيل الخاطئ منذ بداية المباراة.

المبالغة في تكثيف خط الدفاع بـ5 لاعبين.

سهولة اختراق دفاعات الأخضر الذي ضرب بهدفين في أقل من ثلاث دقائق.

عدم إيجاد حل للفرص المهدرة.

فشل هيرفي في إيجاد حلول هجومية مقنعة.

القراءة الفنية المتواضعة للمدرب للفرنسي.

عدم وجود هوية فنية واضحة، وعدم الاستقرار على تشكيل للأخضر رغم خوض المدرب المباراة السابعة له.

عدم ضم ظهير أيسر تقليدي كبديل لياسر الشهراني.

الاستحواذ السلبي وعدم القدرة على اختراق دفاعات المنتخب الكويتي.

تأخر لاعبي الهلال في الانضمام لمعسكر الأخضر بقطر.

المنتخب مع هيرفي رينارد