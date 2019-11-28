شكرا لقرائتكم مازيمبي ضد الزمالك.. تعرف على موعد المؤتمر الصحفي للمدرب ميتشو... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يعقد الصربي ميتشو المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك مؤتمرا صحفيا في التاسعة صباح غدٍ الجمعة باستاد مازيمبي للحديث عن مباراة الفريق المقررة بعد غدٍ السبت أمام بطل الكونغو. بينما يعقد الاجتماع الفني للمباراة في السادسة مساء غد ويحضره أحمد زاهر المدير الإداري ومنتصر الرملاوي إداري الفريق ويواجه الزمالك فريق مازيمبي في الجولة الأولى لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

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