شكرا لقرائتكم مازيمبي ضد الزمالك .. طرح تذاكر المباراة غدا والمقصورة مقابل 850 جنيها... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل مازيمبي ضد الزمالك



أكد نادي مازيمبي الكونغولي طرح تذاكر مباراته ضد الزمالك والمقرر اقامتها في افتتاحية مشوار الفريقين بدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا غداً على الجماهير في الثالثة عصر الجمعة.

ويلتقي مازيمبي ضد الزمالك في تمام الساعة الثالثة عصر يوم السبت على أرض وبين جمهور الفريق الكونغولي في افتتاحية مشوار الفريقين بالمجموعة الأولى في دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

مازيمبي ضد الزمالك



ووفقاً للموقع الرسمي لنادي مازيمبي ضد الزمالك فإن تذاكر المباراة سيتم طرحها في مكانين مختلفين بمدينة لوبومباشي على أن يكون أسعارها كالتالي..

الدرجة الثالثة: 5 آلاف فرانك – 50 جنيها مصريا

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الدرجة الثانية: 8 الآف فرانك – 80 جنيها مصريا

الدرجة الأولى: 15 ألف فرانك – 150 جنيها مصريا

المقصورة الرئيسية: 85 ألف فرانك – 850 جنيها