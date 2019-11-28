شكرا لقرائتكم مفاجآت الجولة السادسة بالقسم الثاني.. المحلة يسقط دمنهور "المتصدر" على أرضه... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل شهدت مباريات المجموعة الثالثة العديد من المفاجأت بعد إقامة مباريات الجولة السادسة بدوري القسم الثاني.

ونجح فريق غزل المحلة في تحقيق أغلى ثلاث نقاط له خارج ملعبه بالفوز على متصدر المجموعة دمنهور بثلاثة أهداف مقابل لا شئ ليدخل الفلاحين سباق المنافسة على الصعود بعدما رفعوا رصيدهم إلى 11 نقطة بينما توقف رصيد أبناء البحيرة عند 11 نقطة.

وفى مدينة المحلة واصل بلدية المحلة انتصاراته تحت القيادة الفنية لرضا عبد العال واستطاعوا الفوز على الأوليمبى بهدف مقابل لا شئ .

كان الرجاء المطروحى قد فاز بالأمس على الحمام بأربعة أهداف مقابل ثلاثة ليعتلى صدارة الترتيب برصيد 12 نقطة مناصفة مع فاركو الذى وقع فى فخ التعادل السلبى اليوم على ملعبه أمام دكرنس .

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بينما جاءت باقى النتائج على النحو التالى :-

• أبو قير للأسمدة - مالية كفر الزيات 1 – 0

• المنصورة – بيلا 2 – 1.