شكرا لقرائتكم بعد فوز الكبار.. ناشئو إنبي يهزمون الزمالك بثنائية في دوري الجمهورية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نجح فريق الناشئين بنادي إنبى تحت 15 سنة مواليد 2004 فى مواصلة انتصاراته والفوز اليوم على نظيره الزمالك بهدفين مقابل هدفاً فى المباراة التى جرت بينهما عصر اليوم بملاعب نادى الزمالك بميت عقبة ضمن منافسات الجولة الحادية عشر بدوري الجمهورية.

وكرر فريق الناشئين بإنبي فوز فريقه على الزمالك بعدما نجح الفريق الأول بالنادي البترولي في تحقيق فوز مهم على الزمالك بنفس النتيجة في المباراة التي جمعتهما يوم الاثنين الماضي في الجولة السادسة من عمر الدوري المصري .

وحقق إنبي أول فوز منذ بداية الموسم الحالي على حساب الزمالك بعد سلسلة من النتائج السلبية، تحت قيادة علي ماهر المدرب السابق والذي استقال من منصبه وحل بدلاً حلمي طولان.