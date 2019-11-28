شكرا لقرائتكم الإنتاج بـ10 لاعبين يفرض التعادل السلبي على طلائع الجيش... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
بدأ طلائع الجيش المباراة بتشكيل مكون من : حراسة المرمى محمد بسام ، خط الدفاع إسلام سري، عاصم صلاح، أحمد علاء، أحمد سمير، خط الوسط أحمد كابوريا، كريم طارق، فرنك ستيفن، عمرو عماد، خط الهجوم عمرو جمال، علي الفيل
جاء تشكيل الإنتاج الحربي وفقا لاختيارات مختار مختار، المدير الفني للفريق كالتالي : حراسة المرمى عامر عامر، خط الدفاع أحمد مجدي، محمد بازوكا، محمود البدري، أحمد شديد، خط الوسط محمد فييرا، مصطفى الجمل، محمود عادل، موسى دياورا، خط الهجوم باسم مرسي، علاء سلام
انتهي الشوط الأول من مباراة طلائع الجيش والإنتاج الحربي ، بالتعادل السلبي حيث جاء متسوي الشوط الأول ضعيف من الفريقين ، ولم تكن هناك أي خطورة علي المرميين، فيما وقعت مشادة بين عمرو جمال مهاجم طلائع الجيش ومحمود البدري مدافع الإنتاج الحربي ، بسبب كرة مشتركة بينهما في منتصف الشوط.
المستوي في الشوط الثاني لم يرتقي أكثر من الشوط الأول حتي جاءت الدقيقة 70 عندما اهدر ناصر منسي مهاجم طلائع الجيش ركلة جزاء لفريقه وتعرض احمد مجدي مدافع الإنتاج الحربي للطرد بعدما منع الكرة من دخول المرمي بيده ليحتسب الحكم إبراهيم نور الدين ركلة جزاء لطلائع الجيش يهدرها ناصر منسي لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي بين الفريقين.
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