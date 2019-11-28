شكرا لقرائتكم سيراميكا كليوباترا يحافظ على صدارة المجموعة الثانية بالقسم الثاني رغم تعادل القناة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حافظ فريق سيراميكا كليوباترا على تربعه على قمة المجموعة الثانية بدوري القسم الثاني بعد إقامة مباريات الجولة الخامسة بالرغم من تعادله خارج ملعبه مع القناة بهدف لمثله ليرتفع رصيده إلى 13 نقطة بينما ارتفع رصيد أصحاب الأرض إلى 9 نقاط .

كما حقق فريق الداخلية أكبر نتائج المجموعة بالفوز على الترسانة بثلاثية نظيفة على ملعب حسن الشاذلى ليرتفع رصيد الفائز إلى 7 نقاط بينما يتجمد رصيد الشواكيش عند نقطتين فى المركز الاخير للمجموعة .

كما أسفرت باقى نتائج المجموعة :-

• منتخب السويس - المريخ البورسعيدى 0 – 0

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• النجوم - النصر 0 – 1

• بتروجت - الزرقا 0-0 ،

• كوكاكولا - جمهورية شبين 0-0.