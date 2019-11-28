شكرا لقرائتكم طارق يحيى: مباراة اليوم غريبة ..لم نستغل الظروف لتحقيق الفوز... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

وقال طارق يحي في تصريحات لقناة " أون سبورت " : مباراة اليوم كانت غريبة ،أضعنا العديد من الفرص في الشوط الأول وأهدرنا ركلة جزاء في الشوط الثاني بالإضافة الي النقص العددي لفريق الإنتاج نتيجة طرد أحمد مجدي في ركلة الجزاء، ورغم هذا لم نستغل ظروف المباراة في تحقيق الفوز.

اختتم المدير الفني لفريق طلائع الجيش تصريحاته مؤكدا أن الفترة المقبلة ستشهد ارتفاع في المستوي بعد تأقلم اللاعبين علي فكر الجهاز الفني خاصة أن الجهاز تولي المهمة منذ 15 يوما فقط.