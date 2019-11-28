شكرا لقرائتكم الزمالك يختتم مرانه في الكونغو بتقسيمة بين فريقي شيكابالا والنقاز... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اختتم الجهاز الفني للزمالك بقيادة الصربي ميتشو مران الفريق، اليوم في الكونغو استعدادا لمواجهة مازيمبي ، بتقسيمة في منتصف الملعب شارك فيها جميع اللاعبين.

وظهرت حالة حماس شديدة بين الفريقين أحدهما بقيادة محمود عبدالرازق شيكابالا والآخر بقيادة حمدي النقاز.

ويواجه الزمالك فريق مازيمبي يوم السبت المقبل في الجولة الأولى لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

Advertisements

كان مسئولو الزمالك قد اتفقوا مع نظرائهم فى مازيمبى على خوض المران اليوم فى مدينة لوبومباشى على الملعب الرئيسي للفريق الكونغولى، فيما حرص مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، على الاتصال بحمادة أنور عضو مجلس إدارة النادى ورئيس بعثة الفريق للاطمئنان على البعثة بعد وصولها إلى الكونغو.

كما زار الملغاشى هيللى زافينيمانجا المنسق العام لمباراة الزمالك ومازيمبى، فى استقبال بعثة الفريق الأبيض فى ملعب التدريب وهو الملعب الرئيسى للفريق الكونغولى خلال أول مران للزمالك فى الكونغو للاطمئنان على البعثة البيضاء والتأكد من عدم وجود أية أزمات لدى البعثة وجاء تواجد منسق اللقاء بجانب مدير نادي مازيمبي قبل مران الفريق اليوم الخميس.

ويتواجد الزمالك برفقة مازيمبى فى المجموعة الأولى من منافسات دور المجموعات بالبطولة الأفريقية، والتى تضم إلى جانبهما كلا من أول أغسطس الأنجولى وزيسكو يونايتد الزامبى.