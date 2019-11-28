شكرا لقرائتكم الزمالك يختتم مرانه في الكونغو بتقسيمة بين فريقي شيكابالا والنقاز... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وظهرت حالة حماس شديدة بين الفريقين أحدهما بقيادة محمود عبدالرازق شيكابالا والآخر بقيادة حمدي النقاز.
ويواجه الزمالك فريق مازيمبي يوم السبت المقبل في الجولة الأولى لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.
كان مسئولو الزمالك قد اتفقوا مع نظرائهم فى مازيمبى على خوض المران اليوم فى مدينة لوبومباشى على الملعب الرئيسي للفريق الكونغولى، فيما حرص مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، على الاتصال بحمادة أنور عضو مجلس إدارة النادى ورئيس بعثة الفريق للاطمئنان على البعثة بعد وصولها إلى الكونغو.
كما زار الملغاشى هيللى زافينيمانجا المنسق العام لمباراة الزمالك ومازيمبى، فى استقبال بعثة الفريق الأبيض فى ملعب التدريب وهو الملعب الرئيسى للفريق الكونغولى خلال أول مران للزمالك فى الكونغو للاطمئنان على البعثة البيضاء والتأكد من عدم وجود أية أزمات لدى البعثة وجاء تواجد منسق اللقاء بجانب مدير نادي مازيمبي قبل مران الفريق اليوم الخميس.
ويتواجد الزمالك برفقة مازيمبى فى المجموعة الأولى من منافسات دور المجموعات بالبطولة الأفريقية، والتى تضم إلى جانبهما كلا من أول أغسطس الأنجولى وزيسكو يونايتد الزامبى.
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