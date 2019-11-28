شكرا لقرائتكم انطلاق دورى القسم الرابع 6 ديسمبر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حدد مسئولو اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني يوم 6 ديسمبر موعداً لإنطلاق دوري القسم الرابع للموسم الجاري 2019 – 2020.

قررت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، استبعاد 20 ناديًا من دورى القسم الرابع الجديد بعد رفضها من جانب الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" ، حيث تلقى اتحاد الكرة، رفضًا من جانب الإتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، على مشاركة 20 ناديًا فى دورى القسم الرابع لكرة القدم، بسبب عدم اعتمادها فى الجمعية العمومية الأخيرة للجبلاية وهو ما تسبب فى تأجيل إنطلاق الدوري.

حدد جمال محمد علي عضو اللجنة و المشرف على دوريات القسم الثاني و الثالث و الرابع يوم 6 ديسمبر لإنطلاق دوري القسم الرابع و إخطار الأندية بذلك.

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كان اتحاد الكرة تلقى خطابات من 20 ناديًا يطلبون الانضمام للجمعية العمومية للجبلاية، وهى بروكسى ورك والأهرام وصفط اللبن ونيو جيزة وشباب ناهيا وبجاسوس بريم ومركز شباب الحوينة، المعلمين وكفر البطيخ ومركز شباب السرو ومركز شباب المناصرة ومركز شباب الحرمين ونادي دابود وشدوان وسينزو وايري سبورت وايرو سبورت وبتروسبورت والشرق الأدني والحسينية.

وتسبب عدم اكتمال النصاب القانونى للجمعية العمومية الأخيرة، فى عدم اعتماد هذه الأندية ضمن الجمعية العمومية للجبلاية، وهو ما جعل فيفا يرفض مشاركة هذه الأندية فى دورى القسم الرابع.