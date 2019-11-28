شكرا لقرائتكم لجنة المسابقات تصدر جدول الدوري السعودي الجديد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلنت لجنة المسابقات التابعة لرابطة الدوري السعودي للمحترفين إعادة جدولة الدور الأول من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين بين الجولتين الحادية عشرة والخامسة عشرة.

وجاء في بيان اللجنة "أصدرت لجنة المسابقات برابطة الدوري السعودي للمحترفين تعديلاتها على مباريات الجولات 11 إلى 15 من الدور الأول للمنافسة، وفقاً للمحضر التنسيقي بين الاتحاد السعودي لكرة القدم والأندية، بسبب مشاركة المنتخب السعودي الأول في كأس الخليج، والأولمبي في كأس آسيا مطلع يناير المقبل".

جدول الدور الأول الجديد

وبحسب التعديلات الجديدة فإن الجولة 11 تستأنف في الثاني عشر من ديسمبر المقبل بمواجهات الحزم وأبها والشباب والرائد والوحدة والعدالة.