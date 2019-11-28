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إصابة فابينيو تقلق مدربه كلوب

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جدة - بواسطة طلال الحمود - ينتظر الألماني يورغن كلوب، المدير الفني لليفربول الإنجليزي، لمعرفة حالة لاعب وسطه البرازيلي فابينيو الذي غادر الملعب بسبب الإصابة في الكاحل خلال المباراة أمام نابولي الإيطالي يوم الأربعاء في .

وجرى استبعاد فابينيو من المباراة أمام برايتون لكن كلوب يخشى غياب اللاعب البرازيلي عن مشوار في ديسمبر المقبل، والذي يتضمن خوض تسع مباريات.

وقال كلوب "إنها إصابة صعبة حقاً، حيث لم يكن من الممكن استمراره، لا يمكنني أن أتحدث عن توقعات، لأني أتمنى ألا تكون إصابة خطيرة".

وأضاف "لكننا سنعلم ربما الخميس بشأن طبيعة إصابته وربما في اليوم التالي".

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