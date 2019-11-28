شكرا لقرائتكم إصابة فابينيو تقلق مدربه كلوب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - ينتظر الألماني يورغن كلوب، المدير الفني لليفربول الإنجليزي، لمعرفة حالة لاعب وسطه البرازيلي فابينيو الذي غادر الملعب بسبب الإصابة في الكاحل خلال المباراة أمام نابولي الإيطالي يوم الأربعاء في دوري أبطال أوروبا.

وجرى استبعاد فابينيو من المباراة أمام برايتون لكن كلوب يخشى غياب اللاعب البرازيلي عن مشوار ليفربول في ديسمبر المقبل، والذي يتضمن خوض تسع مباريات.

وقال كلوب "إنها إصابة صعبة حقاً، حيث لم يكن من الممكن استمراره، لا يمكنني أن أتحدث عن توقعات، لأني أتمنى ألا تكون إصابة خطيرة".

وأضاف "لكننا سنعلم ربما الخميس بشأن طبيعة إصابته وربما في اليوم التالي".