شكرا لقرائتكم خبر عن "صور" ما فعله الكبار كرره الصغار .. إنبى يهزم الزمالك فى دورى الناشئين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تغلب فريق الناشئين بنادى إنبى تحت 15 سنة مواليد 2004 على نظيره الزمالك، بهدفين مقابل هدفاً، فى المباراة التى جرت بينهما اليوم الخميس، بملاعب نادى الزمالك فى ميت عقبة، ضمن منافسات الجولة الحادية عشر بدورى الجمهورية للناشئين للموسم الجارى 2020/2019.

قدم إنبى، مباراة جيدة حيث نجح خلال معظم أوقات اللقاء فى السيطرة والإستحواذ على منتصف الملعب والخطوط الهجومية لينجح لاعب إنبى أدهم حمدان فى إحراز هدفى الفوز للفريق البترولى على الزمالك فى ملعبه فى تكرار لنتيجة فوز الفريق الأول لكرة القدم بنادى إنبى على الزمالك، بهدفين مقابل هدف، فى الأسبوع السادس بالدورى الممتاز الذى أقيم يوم الإثنين الماضى على ستاد السلام.

ويقود فريق إنبى مواليد 2004 جهاز فنى مكون من:"عماد جابر مدير فني، على يحيى مدرب عام، عماد مكي مدرباََ، أيمن غنيم مدرب حراس مرمى، إسلام أبوجبل مدير اداري، دكتور حسام صلاح طبيب للفريق".



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