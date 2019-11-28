اخبار الرياضه

حسين عبد اللطيف يشيد بنجلة سيف زاهر فى الكرة النسائية

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن حسين عبد اللطيف يشيد بنجلة سيف زاهر فى الكرة النسائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -  

قال عبد اللطيف أنها تتميز بالروح القتالية والقوة والمهارة العالية وتجيد اللعب في مركزي الجناح الأيمن والأيسر اضافة الي راس الحربة وانها مستقبل مصر في كرة القدم النسائية. 

 

Advertisements

واضاف المدير الفني لمنتخبنا الوطني أنه يبحث عن المواهب الجيدة من الأعمار السنية الصغيرة لانشاء قاعدة سليمة للمنتخبات تحت السن كنواة للمنتخب الأول فيما بعد 

 

وشدد عبداللطيف بأنه لا مجال للمجاملات داخل المنتخب علي حساب مصر والباب مفتوح لكل المواهب الجيدة والمجتهدات مشيرا الي ان صفوف الفريق تشهد ايضا وجود دانا ندي وهدي شكري من مواليد 2004.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حسين عبد اللطيف يشيد بنجلة سيف زاهر فى الكرة النسائية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا