شكرا لقرائتكم خبر عن حسين عبد اللطيف يشيد بنجلة سيف زاهر فى الكرة النسائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

قال عبد اللطيف أنها تتميز بالروح القتالية والقوة والمهارة العالية وتجيد اللعب في مركزي الجناح الأيمن والأيسر اضافة الي راس الحربة وانها مستقبل مصر في كرة القدم النسائية.

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واضاف المدير الفني لمنتخبنا الوطني أنه يبحث عن المواهب الجيدة من الأعمار السنية الصغيرة لانشاء قاعدة سليمة للمنتخبات تحت السن كنواة للمنتخب الأول فيما بعد

وشدد عبداللطيف بأنه لا مجال للمجاملات داخل المنتخب علي حساب مصر والباب مفتوح لكل المواهب الجيدة والمجتهدات مشيرا الي ان صفوف الفريق تشهد ايضا وجود دانا ندي وهدي شكري من مواليد 2004.