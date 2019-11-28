شكرا لقرائتكم خبر عن مؤتمر صحفي لمباراة الزمالك ومازيمبي غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد الصربي ميتشو المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك مؤتمرا صحفيا في التاسعة صباح غدٍ الجمعة باستاد مازيمبي للحديث عن مباراة الفريق المقررة بعد غدٍ السبت أمام بطل الكونغو. بينما يعقد الاجتماع الفني للمباراة في السادسة مساء غد ويحضره أحمد زاهر المدير الإداري ومنتصر الرملاوي إداري الفريق. ويواجه الزمالك فريق مازيمبي في الجولة الأولى لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا. كان الزمالك قد خاض مران اليوم علي ملعب المباراة ، وقام الجهاز الفني للفريق بقيادة الصربي ميتشو بتقسيم اللاعبين لفريقين في منتصف الملعب أحدهما بقيادة محمود عبدالرازق شيكابالا والآخر بقيادة حمدي النقاز.

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