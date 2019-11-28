شكرا لقرائتكم خبر عن طلائع الجيش والإنتاج الحربي يتعادلان سلبيا في الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهت مباراة طلائع الجيش والإنتاج الحربي بتعادل الفريقين سلبيا ضمن مباريات الجولة الـ 6 للدوري ، والتي أقيمت اليوم علي ملعب جهاز الرياضة العسكري، ليرتفع رصيد الإنتاج الحربي للنقطة 7 في المركز الـ 9 ، بينما يرتفع رصيد طلائع الجيش للنقطة 4 في المركز الـ 15 بالدوري.

بدأ طلائع الجيش المباراة بتشكيل مكون من : حراسة المرمى محمد بسام ، خط الدفاع إسلام سري، عاصم صلاح، أحمد علاء، أحمد سمير، خط الوسط أحمد كابوريا، كريم طارق، فرنك ستيفن، عمرو عماد، خط الهجوم عمرو جمال، علي الفيل

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فيما جاء تشكيل الإنتاج الحربي وفقا لاختيارات مختار مختار، المدير الفني للفريق كالتالي : حراسة المرمى عامر عامر، خط الدفاع أحمد مجدي، محمد بازوكا، محمود البدري، أحمد شديد، خط الوسط محمد فييرا، مصطفى الجمل، محمود عادل، موسى دياورا، خط الهجوم باسم مرسي، علاء سلام

انتهي الشوط الأول من مباراة طلائع الجيش والإنتاج الحربي ، بالتعادل السلبي حيث جاء متسوي الشوط الأول ضعيف من الفريقين ، ولم تكن هناك أي خطورة علي المرميين، فيما وقعت مشادة بين عمرو جمال مهاجم طلائع الجيش ومحمود البدري مدافع الإنتاج الحربي ، بسبب كرة مشتركة بينهما في منتصف الشوط.

المستوي في الشوط الثاني لم يرتقي أكثر من الشوط الأول حتي جاءت الدقيقة 70 عندما اهدر ناصر منسي مهاجم طلائع الجيش ركلة جزاء لفريقه وتعرض احمد مجدي مدافع الإنتاج الحربي للطرد بعدما منع الكرة من دخول المرمي بيده ليحتسب الحكم إبراهيم نور الدين ركلة جزاء لطلائع الجيش يهدرها ناصر منسي لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي بين الفريقين.