شكرا لقرائتكم خبر عن تعادل القناة وسيراميكا وسقوط الترسانة والنجوم فى الجولة الخامسة بالمظاليم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصل فريق سيراميكا كليوباترا تربعه على قمة المجموعة الثانية بعد إقامة مباريات الجولة الخامسة بالرغم من تعادله خارج ملعبه مع القناة بهدف لمثله ليرتفع رصيده إلى 13 نقطة بينما ارتفع رصيد أصحاب الأرض إلى 9 نقاط .

كما حقق فريق الداخلية أكبر نتائج المجموعة بالفوز على الترسانة بثلاثية نظيفة على ملعب حسن الشاذلى ليرتفع رصيد الفائز إلى 7 نقاط بينما يتجمد رصيد الشواكيش عند نقطتين فى المركز الاخير للمجموعة .

كما أسفرت باقى نتائج المجموعة:-

• منتخب السويس - المريخ البورسعيدى 0 – 0

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• النجوم - النصر 0 – 1

• بتروجت - الزرقا 0-0 ،

• كوكاكولا - جمهورية شبين 0-0.