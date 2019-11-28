شكرا لقرائتكم خبر عن تعاون رياضي بين مصر ومجلس أبوظبي لتأسيس اتحاد جمباز فى الإمارات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
تم خلال الاجتماع تعزيز سبل التعاون الرياضي بين الجانبين المصري والإماراتي، عن طريق تفعيل التعاون بين الاتحادات المصرية الاماراتية لعمل انشطة ومشاريع رياضية مشتركة وتم وضع حطة لتفعيل التعاون.
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