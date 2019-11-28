شكرا لقرائتكم خبر عن تعاون رياضي بين مصر ومجلس أبوظبي لتأسيس اتحاد جمباز فى الإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأوليمبية والدكتور ايهاب أمين رئيس الاتحاد المصري للجمباز، اليوم الخميس، أمين عام مجلس أبو ظبي الرياضي عارف العواني، وسهيل العريفي مدير ادارة الفاعليات بمجلس ابوظبي الرياضي، وعبدالله الوهيبي رئيس وحدة ادارة المشاريع بمجلس ابوظبي الرياضي بمقر اللجنة الاولمبية، لبحث أطر التعاون بين الطرفين على صعيد التعاون بين الإتحادات الرياضية Advertisements تم خلال الاجتماع تعزيز سبل التعاون الرياضي بين الجانبين المصري والإماراتي، عن طريق تفعيل التعاون بين الاتحادات المصرية الاماراتية لعمل انشطة ومشاريع رياضية مشتركة وتم وضع حطة لتفعيل التعاون. وتناول الإجتماع مناقشة تأسيس اتحاد جمباز فى دولة الإمارات الشقيقة بالتعاون مع الاتحاد المصري برئاسة ايهاب أمين واللجنة الأوليمبية ومجلس أبو ظبي الرياضي.

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