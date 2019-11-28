شكرا لقرائتكم خبر عن فوز المحلة والبلدية والمنصورة بالجولة السادسة للمجموعة الثالثة بالقسم الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حملت مباريات المجموعة الثالثة بالعديد من المفاجأت بعد إقامة مباريات الجولة السادسة حيث استطاع فريق غزل المحلة من تحقيق أغلى ثلاث نقاط له خارج ملعبه بالفوز على متصدر المجموعة دمنهور بثلاثة أهداف مقابل لا شئ ليدخل الفلاحين سباق المنافسة على الصعود بعدما رفعوا رصيدهم إلى 11 نقطة بينما توقف رصيد أبناء البحيرة عند 11 نقطة.

وفى مدينة المحلة واصل بلدية المحلة انتصاراته تحت القيادة الفنية لرضا عبد العال واستطاعوا الفوز على الأوليمبى بهدف مقابل لا شئ .

كان الرجاء المطروحى قد فاز بالأمس على الحمام بأربعة أهداف مقابل ثلاثة ليعتلى صدارة الترتيب برصيد 12 نقطة مناصفة مع فاركو الذى وقع فى فخ التعادل السلبى اليوم على ملعبه أمام دكرنس .

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بينما جاءت باقى النتائج على النحو التالى :-

• أبو قير للأسمدة - مالية كفر الزيات 1 – 0

• المنصورة – بيلا 2 – 1.