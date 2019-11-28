اخبار الرياضه

فوز المحلة والبلدية والمنصورة بالجولة السادسة للمجموعة الثالثة بالقسم الثانى

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن فوز المحلة والبلدية والمنصورة بالجولة السادسة للمجموعة الثالثة بالقسم الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حملت مباريات المجموعة الثالثة بالعديد من المفاجأت بعد إقامة مباريات الجولة السادسة حيث استطاع فريق غزل المحلة من تحقيق أغلى ثلاث نقاط له خارج ملعبه بالفوز على متصدر المجموعة دمنهور بثلاثة أهداف مقابل لا شئ ليدخل الفلاحين سباق المنافسة على الصعود بعدما رفعوا رصيدهم إلى 11 نقطة بينما توقف رصيد أبناء البحيرة عند 11 نقطة.

 

وفى مدينة المحلة واصل بلدية المحلة انتصاراته تحت القيادة الفنية لرضا عبد العال واستطاعوا الفوز على الأوليمبى بهدف مقابل لا شئ . 

 

كان الرجاء المطروحى قد فاز بالأمس على الحمام بأربعة أهداف مقابل ثلاثة ليعتلى صدارة الترتيب برصيد 12 نقطة مناصفة مع فاركو الذى وقع فى فخ التعادل السلبى اليوم على ملعبه أمام دكرنس .

Advertisements

 

بينما جاءت باقى النتائج على النحو التالى :-

• أبو قير للأسمدة - مالية كفر الزيات 1 – 0 

• المنصورة – بيلا 2 – 1.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فوز المحلة والبلدية والمنصورة بالجولة السادسة للمجموعة الثالثة بالقسم الثانى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا