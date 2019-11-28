شكرا لقرائتكم خبر عن فوز المحلة والبلدية والمنصورة بالجولة السادسة للمجموعة الثالثة بالقسم الثانى والان مع تفاصيل الخبر
وفى مدينة المحلة واصل بلدية المحلة انتصاراته تحت القيادة الفنية لرضا عبد العال واستطاعوا الفوز على الأوليمبى بهدف مقابل لا شئ .
كان الرجاء المطروحى قد فاز بالأمس على الحمام بأربعة أهداف مقابل ثلاثة ليعتلى صدارة الترتيب برصيد 12 نقطة مناصفة مع فاركو الذى وقع فى فخ التعادل السلبى اليوم على ملعبه أمام دكرنس .
بينما جاءت باقى النتائج على النحو التالى :-
• أبو قير للأسمدة - مالية كفر الزيات 1 – 0
• المنصورة – بيلا 2 – 1.
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