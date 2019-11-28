شكرا لقرائتكم خبر عن طرد مدافع الإنتاج واهدار ركلة جزاء للطلائع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أهدر ناصر منسي مهاجم طلائع الجيش ركلة جزاء لفريقه أمام الإنتاج الحربي في الدقيقة 70 من عمر المباراة المقامة بينهما الآن ضمن مباريات الجولة السادسة بالدوري علي ملعب جهاز الرياضة العسكري. وتعرض أحمد مجدي مدافع الإنتاج الحربي للطرد بعدما منع الكرة من دخول المرمي بيده ليحتسب الحكم إبراهيم نور الدين ركلة جزاء لطلائع الجيش يهدرها ناصر منسي ويستمر التعادل السلبي بين الفريقين. انتهي الشوط الأول من مباراة طلائع الجيش والإنتاج الحربي ، بالتعادل السلبي حيث جاء متسوي الشوط الأول ضعيف من الفريقين ، ولم تكن هناك أي خطورة علي المرميين، فيما وقعت مشادة بين عمرو جمال مهاجم طلائع الجيش ومحمود البدري مدافع الإنتاج الحربي ، بسبب كرة مشتركة بينهما في منتصف الشوط.

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