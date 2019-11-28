سوبر كورة.. "السمانة" تمنح صالح جمعة استمارة الرحيل عن الأهلى فى يناير

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب على رحيل صالح جمعه لاعب الفريق الكروي الأول بالنادي بعد وصول العلاقة بين اللاعب والمدير الفني السويسري رينيه فايلر إلى طريق مسدود وذلك خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة. النجم الساحلي ضد الأهلي ويستعد الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي لخوض مباراته ضد النجم الساحلي في افتتاحية مشوار الفريق بدور المجموعات لبطولة أفريقيا للأندية الأبطال. لمزيد من التفاصيل عبر سوبر كورة اضغط هنا

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