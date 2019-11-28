عامر عامر ينقذ الإنتاج الحربي من الهزيمة أمام طلائع الجيش

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

أنقذ عامر عامر حارس مرمى الإنتاج الحربي فريقه من الهزيمة أمام طلائع الجيش خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري.

عامر عامر تصدى لركلة جزاء في الدقيقة 69 من عمر المباراة ـ التي انتهت بالتعادل السلبي ـ سددها ناصر منسي، وهي الركلة التي تسببت في طرد أحمد مجدي لاعب الإنتاج الحربي الذي حاول إخراج الكرة من المرمى بيده.

المباراة على مدار الـ 90 دقيقة شهدت سيطرة متبادلة من قبل الفريقين ولكن لم تشهد أي خطورة كبيرة بخلاف الدقائق التي صاحبت ركلة الجزاء.

وبهذه النتيجة ظلّ الإنتاج الحربي في المركز التاسع دون أي تقدم رغم رفع رصيده إلى النقطة 7، بينما قفز طلائع الجيش من المركز الـ 17 للمركز الـ 15 بعدما رفع رصيده إلى النقطة 4.