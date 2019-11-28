مصدر بالأهلي لـ"الخليج 365": بدأنا خطوات استعادة أموال صفقة رمضان صبحي من ستوك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رمضان حسن:

كشف مصدر مسئول بالنادي الأهلي عن بدأ إدارة النادي اتخاذ خطوات جادة وفعالة من أجل الحصول علي باقي مستحقات النادي الأحمر لدي ستوك سيتي الإنجليزي والبالغ قدرها 2.5 مليون يورو باقي قيمة صفقة بيع رمضان صبحي في صيف ٢٠١٦.

وكان نادي ستوك قد قرر في وقت سابق التحفظ علي باقي قيمة صفقة انتقال رمضان صبحي بسبب القضية التي رفعها مسئولي شركة مسك ضد النادي قبل أن يحصل الأهلي مؤخرا علي حكم نهائي ببطلان تغريمه 135 مليون جنيه.

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وقال المصدر الذي تحفظ على ذكر اسمه في تصريحات لـ"الخليج 365" إن الأهلي أرسل مؤخراً صورة من الحكم الذي حصل عليه إلي النادي الانجليزي تمهيدا للإفراج عن باقي قيمة الصفقة ".

وأضاف:" تم تكليف المحامي السويسري مونتيري بمتابعة ملف الحصول علي باقي مستحقاتنا لدي ستوك بصفته المسئول عن قضايا النادي الخارجية ".

يذكر أن حلمي عبد الرازق المستشار القانوني للأهلي كان قد صرح في وقت سابق لـ"الخليج 365" ان إدارة النادي لجأت إلى إحدى المحاكم البريطانية من أجل استصدار أمر قضائي يٌلزم نادي ستوك سيتي بدفع باقي المستحقات المالية المتأخرة من صفقة رمضان صبحي.