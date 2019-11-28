رجال تنس الطاولة في مجموعة متوازنة ببطولة العالم

أسفرت قرعة بطولة العالم لتنس الطاولة رجال وقوع مصر فى المجموعة الثانية، في البطولة التى تقام فى الفترة من 29 نوفمبر وحتى 1 ديسمبر المقبل بالصين . وحتى 1 ديسمبر المقبل بالصين . وتضم المجموعة الثانية لاعبى منتخبات الولايات المتحدة ، وكوريا ، ويمثل مصر فى البطولة اللاعب عمر عصر فقط. ويمثل مصر فى البطولة اللاعب عمر عصر فقط. يذكر ان الجمعية العمومية لاتحاد الطاولة تقام يوم 6 ديسمبر لمناقشة الميزانية و الحساب الختامى و تعديل لائحة النظام الاساسى للاتحاد.

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